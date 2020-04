Warum bei uns Menschen so pingelig? „Weil das ja klar ist“, könnte man frei nach Edmund Stoiber einwenden. Schließlich geht es bei Rama und TVSpielfilm und YouTube ja „nur“ um Markennamen. Was soll’s? Weg damit und neu. Aber bei uns Menschen darf man nicht so leichtfertig am Namen herumdoktern. Andererseits: Warum eigentlich nicht?