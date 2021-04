Erzeugerpreise: Deutsche Produzenten heben ihre Preise kräftig an – Stärkster Anstieg seit 2011

Ein größeres Plus gab es zuletzt im November 2011 mit 4,6 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten jetzt nur 3,3 Prozent erwartet. Gemessen am Vormonat legten die Preise mit 0,9 Prozent ebenfalls kräftiger zu als vorhergesagt. In der Statistik werden die Preise ab Fabrik geführt - also in der Regel bevor die Produkte weiterverarbeitet oder in den Handel kommen. Sie geben damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation.