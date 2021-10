Euro-Raum: Inflationserwartungen erstmals seit rund sieben Jahren auf EZB-Zielmarke

Die Inflationserwartungen im Euro-Raum haben erstmals seit September 2014 die Zielmarke der EZB von zwei Prozent erreicht. Das zeigte am Freitag das Barometer für die langfristigen Inflationserwartungen in der Währungsunion an – der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward. Es signalisiert, dass Anleger an der Börse zwischen 2026 und 2031 durchschnittlich eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent erwarten.