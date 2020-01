Euro-Zone: Bundesbank-Vizechefin hält lockere Geldpolitik für weiterhin richtig

Die Bundesbank hält wegen der schwachen Wirtschafts- und Inflationsprognosen für den Euro-Raum eine lockere Geldpolitik für weiterhin gerechtfertigt. Zwar werde nicht mit einer Rezession oder einer Deflation - also einer gefährlichen Abwärtsspirale aus fallenden Preisen, sinkenden Investitionen und Löhnen - gerechnet, sagte Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch am Donnerstag in Köln laut Redetext. „Angesichts der Prognosen ist aber auch klar, dass die Geldpolitik weiterhin Unterstützung bieten muss, damit sich der Preisauftrieb im Euro-Raum hinreichend festigt.“