Fabio Panetta: EZB-Direktor hält beim digitalen Euro Strafzinsen für möglich

Laut Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde wird es aber noch ein paar Jahre dauern, bis eine sichere digitale Version des Euro bereitgestellt werden kann. „In den nächsten vier Jahren sollten wir da sein,“ sagte sie am Mittwoch auf einer Online-Veranstaltung des Magazins „The Economist“. Die EZB schaue sich an wie lange China gebraucht habe, sagte Lagarde. Die Euro-Notenbank werde wohl schneller sein, da die Lernkurve kürzer sei und sich die Digitalisierung beschleunigt habe. China gilt als Vorreiter in der Entwicklung digitaler Zentralbank-Währungen. Dort wurden bereits in mehreren Metropolen großangelegte Probeläufe mit einer Digitalversion des Yuan gestartet.