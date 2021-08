Finanzaufsicht Branson startet als neuer Bafin-Chef: „Wollen Behörde von Weltklasse werden“

Der neue Chef der Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, setzt sich ehrgeizige Ziele. „Die Bafin soll eine Aufsichtsbehörde von Weltklasse werden“, sagte der 52-Jährige am Montag anlässlich seines Amtsantritts. Die Erwartungen an die Bafin, die im Wirecard-Skandal massiv in die Kritik geraten war, seien zu Recht sehr hoch. „Ich freue mich darauf, mich nun persönlich bei der Modernisierung der Bafin einzubringen und die Herausforderungen zusammen mit den Beschäftigten der Bafin anzupacken“, sagte der ehemalige Chef der Schweizer Finanzaufsicht Finma laut Mitteilung. „Aufseher sein ist nicht nur Beruf, sondern auch Berufung.“