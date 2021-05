Finanzaufsicht: Schweizer Politiker wollen sich nach Skandalen Bank-Bosse vorknöpfen

Die Debatte entbrannte, nachdem Credit Suisse durch den Kollaps des Hedgefonds Archegos fünf Milliarden Franken verloren hatte. Zudem stehen für die Kunden der zusammen mit der inzwischen insolventen Greensill betriebenen Fonds Milliarden im Feuer, der Bank droht eine Klagewelle. Doch das ist noch nicht alles. Die Finma untersucht seit längerem einen Beschattungsfall. Und Kredite an Mosambik, die das afrikanische Land in eine Schuldenkrise stürzten, brockten der Bank in Großbritannien und den USA Verfahren ein. Wertberichtigungen und Bußen kosteten das Züricher Institut in den letzten Jahren bereits über 15 Milliarden Franken.