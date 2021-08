Aktienmarkt Dax-Anleger zeigen sich nach Inflationsdaten mutiger – und brechen Rekord

Die Angst der Anleger vor einer überschießenden US-Inflation ist am Mittwoch verflogen. Der Dax sprang zeitweise auf ein Allzeithoch von 15.887,16 Punkten, grenzte seine Gewinne zum Handelsende allerdings ein. Börsianer reagierten erleichtert, dass die Juli-Teuerung in den USA mit 5,4 Prozent im Jahresvergleich zwar hoch blieb, sich aber nicht beschleunigte. „Die Zahlen könnten die Geldpolitiker auch in der Annahme bestätigen, dass die derzeit hohe Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen darstellt und sich schon in den kommenden Monaten wieder auf sehr viel tieferen Niveaus einpendelt“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Das sei auch für die Gewinnmargen der Unternehmen wichtig.