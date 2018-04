Anlegermesse Invest : Experten halten einen Dax-Einbruch um bis zu 20 Prozent für wahrscheinlich

Doch diskutieren wollen die auf über 10.000 geschätzten Messebesucher über das, was ihre Depots erschüttern kann: Auf den Aktionsbühnen und an Ständen von Banken, Direktbanken, Fintechs, Wertpapieranbietern und Verlagen geht es vor allem um einen allseits bekannten Mann und seine Drohungen in alle Welt: US-Präsident Donald Trump rasselt gern per Twitter mit den Säbeln.