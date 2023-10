Anleihemarkt „US-Anleihen sind so attraktiv wie zuletzt vor 20 Jahren“

Die Renditen sind so stark gestiegen, weil die Kurse gefallen sind. Was hat die Verkaufswelle ausgelöst?

Man kann den diesjährigen Ausverkauf am US-Anleihemarkt in drei Phasen unterteilen. In der ersten Phase hat sich die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten robuster gezeigt als gedacht, die viel beschworene Rezession ist ausgefallen. Anleger haben deshalb stärker zu Aktien als zu sicheren Anleihen gegriffen, die Anleiherenditen sind gestiegen. Im Sommer hat die US-Regierung dann angekündigt, in großem Stil weitere Anleihen auszugeben. Die Sorge vor einem Angebotsüberhang hat die Renditen weiter steigen lassen.