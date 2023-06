BörsenWoche 412: Analyse Mehr als vier Prozent Rendite: Warum Anleger jetzt noch Anleihen kaufen sollten

Der Autozulieferer Bosch braucht Geld, viel Geld – und pumpt dafür den Kapitalmarkt an. Mit einem Volumen von 4,5 Milliarden Euro hat er eine wahre XL-Anleihe platziert, die größte in der nun mehr 137-jährigen Firmengeschichte. Mit dem Geld will Bosch in Zukunftstechnologien investieren. Je nach Laufzeit verzinst Bosch die Anleihen mit bis zu 4,375 Prozent. Noch vor einem Jahr hätte sich Bosch deutlich billiger verschulden können. Anleger hingegen dürfte die neue Investitionslust der Gerlinger freuen.