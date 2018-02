Bitcoin, Ethereum und Co.: Kryptowährungen machen Scheidungen komplizierter

Trotzdem werden es Ehepartner nicht so leicht damit haben, ihr Geld per Bitcoin zu verstecken. Gerichte sind an Fälle gewöhnt, für die sie sorgfältig Vermögenswerte aufspüren müssen, insbesondere, wenn sich diese im Ausland befinden. Und unter Umständen können Gerichte in Fällen, in denen eine Partei sich weigert, ihr Krypto-Vermögen offenzulegen, als Entschädigung zugunsten des Partners entscheiden.