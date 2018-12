Börse Dax schließt mit Zweijahrestief

Während der Frankfurter Handel wegen Weihnachten pausierte, war der Dow Jones Industrial an Heiligabend abgestürzt, hatte sich am Mittwoch aber kräftig erholt. Börsianer werteten die Schwankungen als Ausdruck der weiterhin hohen Verunsicherung, weshalb Anleger nachhaltig kein Risiko eingingen. Auch in den USA scheinen die Vortagsgewinne nur ein Strohfeuer gewesen zu sein: Am Donnerstag zeichneten sich in New York schon wieder klare Verluste ab.