Börse Deutsche Bank und Commerzbank im Aufwind

Der Dax verteidigt seine jüngsten Kursgewinne. Er notierte zur Eröffnung am Montag knapp im Plus bei 11.687 Punkten. Die anstehende erneute Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus halte Anleger aber von weiteren größeren Engagements ab, sagten Börsianer. Am Dienstag will Premierministerin Theresa May ihre bereits zwei Mal gescheiterte Scheidungsvereinbarung mit der EU erneut zur Abstimmung stellen.