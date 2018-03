Börse New York: US-Anleger halten sich bedeckt

New YorkAn der Wall Street ist der Handel zum Wochenauftakt nur schwer in Gang gekommen. Viele Anleger hielten sich zu Beginn der letzten Handelswoche zurück. Der Leitindex Dow nahm zwar einen neuen Anlauf zur Marke von 20.000 Punkten, doch die Investoren wagten sich vor einer Rede von Fed-Chefin Janet Yellen nicht recht aus der Deckung. Sorgen bereitete ihnen zudem der tödliche Anschlag auf den russischen Botschafter in der Türkei. An den Devisenmärkten gingen die türkische Lira und der russische Rubel auf Talfahrt.