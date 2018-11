Börse New York Wall Street startet erneut höher

Chinas Präsident Xi Jinping wird am Samstag in Buenos Aires mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommen. Das Abendessen am Rande des G20-Treffens werde als Möglichkeit gesehen, im Handelsstreit mit China „das Blatt zu wenden“, hatte Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow erklärt. Allerdings fügte er hinzu, bislang sei Trump enttäuscht von der Chinas Reaktion. An der Börse stand der optimistische Aspekt Kudlows gleichwohl im Fokus. Jeder Hinweis auf eine Lösung des Streits könne das globale Wachstum ankurbeln, sagte Fondsmanagerin Kim Forrest vom Vermögensverwalter Fort Pitt Capital Group.