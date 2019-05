Börse und Steuer: TomTom zahlt, deutsche Aktionäre fluchen

Für die heimischen Aktionäre kommt es jetzt darauf an, dass eine besondere Stelle in Deutschland den Vorgang in den nächsten Tagen mit dem richtigen Datenschlüssel versieht. Es hängt alles an der Herausgebergemeinschaft WM-Gruppe, Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG. In deren Datenbank „Wertpapier-Mitteilungen“ wird alles erfasst, was sich gesellschaftsrechtlich ändert. Und alles, was zu einer Zahlung führt, wird mit einem Schlüssel versehen. Wenn es um eine Zahlung an einen Aktionär geht, dann entscheidet die Bank aufgrund dieses Schlüssels, wie sie mit der Zahlung umgehen muss, ob Steuern fällig werden oder nicht.