Börsenabsturz Raus, um jeden Preis

An den Aktienmärkten trifft es derzeit besonders die klassischen Konjunkturwerte aus den Branchen Chemie und Autoindustrie. Im Dax sind BASF und Covestro seit Wochen schwer auf Talfahrt, nun steuern sie die alten Tiefpunkte in der Coronakrise an. Volkswagen, BMW und Mercedes können sich trotz extrem niedriger Bewertung und hoher Dividende nicht halten. Selbst Siemens hat den Kampf um den Bereich um 120 Euro verloren und droht, zweistellig zu werden.



Wenn Top-Aktien wie Mercedes, Siemens oder BASF so deutlich sinken, dann steckt darin nicht nur die Vorwegnahme eines Konjunkturabschwächung. Solche Verkaufswellen sind in der Regel auch ein Zeichen dafür, dass große Investoren aussteigen, koste es, was es wolle.