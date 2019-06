Börsengang: Alibaba strebt im Sommer wohl an die Hongkonger Börse

Ende Mai war berichtet worden, Alibaba plane nach dem größten Börsengang aller Zeiten an der Wall Street, im Jahr 2014, nun eine milliardenschwere Zweitnotierung in Hongkong. Damit könnte der Konzern seine Kriegskasse um bis zu 20 Milliarden Dollar auffüllen. Das Geld wolle der Konzern in neue Technologien und den Ausbau seines Geschäfts mit herkömmlichen Supermärkten investieren.