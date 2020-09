Börsengang: Alibaba-Tochter Ant will 35 Milliarden Dollar einnehmen

Der chinesische Finanzdienstleister Ant will Insidern zufolge bei seinem geplanten Börsengang in Schanghai und Hongkong bei Anlegern insgesamt 35 Milliarden Dollar einsammeln. Das Emissionsvolumen werde gleichmäßig auf die beiden Handelsplätze aufgeteilt, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.