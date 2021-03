Corona-Sorgen Nach dem Dax-Rekord: Anleger sind zum Wochenstart vorsichtig

Ein besonders großer Verlierer am deutschen Aktienmarkt waren auch die 4,2 Prozent schwächeren Aktien von Borussia Dortmund. In der Bundesliga musste der Fußballclub am Wochenende einen Rückschlag im Kampf um die Qualifikation für die Champions League hinnehmen.



