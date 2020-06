Coronavirus Hauptversammlungen 2020 werden abgesagt und verschoben

Auch der Automobilzulieferer Schaeffler konnte nicht an seinem ursprünglichen Termin festhalten. Die Hauptversammlung, die für den 17. April vorgesehen war, musste zunächst abgesagt werden. Nun hat Schaeffler die für den 17. April vorgesehene Hauptversammlung am 8. Mai als reine Online-Veranstaltung durchgeführt. Eine Dividende in Höhe von 0,45 Euro je dividendenberechtigter wurde am Mittwoch, den 13. Mai an die Aktionäre ausgezahlt.