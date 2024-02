Metro-HV 2024: So viel Dividende bringt die Metro-Aktie

Allerdings steht das Unternehmen vor Herausforderungen, insbesondere im russischen Markt. Dort musste der Lebensmittelgroßhändler einen signifikanten Umsatzeinbruch im zweistelligen Bereich hinnehmen. Trotz der anhaltenden Konfliktsituation durch den Krieg in der Ukraine bleibt Metro in Russland präsent. Als Begründung für die Fortführung der Geschäftsaktivitäten in Russland führt das Unternehmen unter anderem die hohe Anzahl an Mitarbeitern an, deren Präsenz einen Rückzug aus dem Markt sowohl aus technischen als auch wirtschaftlichen Gründen kompliziert gestaltet.