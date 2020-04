Das krisenfeste Depot: Verluste begrenzt, Gewinne mitgenommen

Der Weg zu diesem Ergebnis indes verlief höchst unterschiedlich: Der MSCI World verlor in der ersten Woche nach Start gut acht Prozent, während das Minus um Depot nie höher ausfiel als 1,6 Prozent. Von der letzten März-Woche aber holte der MSCI World seine Verluste unter starken Schwankungen auf und ist heute besagte gut neun Prozent vorne. Das Depot hingegen schwankte erheblich weniger stark, legte dafür in der Erholungsphase aber auch nicht ganz so stark zu wie der Weltaktienindex. In Summe ist es also gelungen, die maximalen Verluste gering zu halten und gleichzeitig nicht zu viel Rendite zu verlieren – eine gute Ausgangsbasis für die kommenden Wochen.