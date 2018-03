Datenaffäre: Facebook verliert in zwei Tagen Teslas Börsenwert

Die Facebook-Datenaffäre hat auch am Aktienmarkt ihre Spuren hinterlassen: Kaum hatte der Handel am vergangenen Montag eröffnet, stürzte Facebooks Aktienkurs an der US-Technologiebörse Nasdaq um satte 6,8 Prozent ab. Am nächsten Tag gab die Aktie noch einmal um 4,7 Prozent nach. Innerhalb von zwei Tagen verlor Facebook 40 Milliarden Euro seiner Marktkapitalisierung – fast so viel wie der US-Autohersteller Tesla mit seinen 43 Milliarden Euro insgesamt an der Börse wert ist.