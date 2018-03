Dax aktuell: Börsianer in Kauflaune

FrankfurtPositive Vorgaben aus New York dürften am Dienstag auch den deutschen Aktienanlegern Kauflaune machen. Banken und Broker sagen für den Dax zur Eröffnung steigende Kurse voraus. Am Montag hatte der Leitindex 0,4 Prozent fester bei 12.527 Punkten geschlossen. An der Wall Street sorgten Spekulationen auf weiter nur moderate Zinsschritte der US-Notenbank Fed für Kursgewinne. Der Dow-Jones-Index schloss 1,6 Prozent höher bei 25.709 Punkten.