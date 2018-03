Dax aktuell Kursverluste in Asien und den USA drücken den Index

28. Februar 2018 , aktualisiert 28. Februar 2018, 07:59 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Am letzten Handelstag des Monats wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch tiefer starten. Am Dienstag hatte er 0,3 Prozent im Minus bei 12.490,73 Punkten geschlossen.