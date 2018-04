Dax-Ausblick: Bringt die Zahlenflut neue Kursrekorde an der Börse?

Dennoch: Das könnte sich in der neuen Woche ändern. Denn es legen mehrere Dax-Konzerne ihre Bilanzen vor. Am Donnerstag öffnet Pharmahersteller Bayer seine Bücher, am Freitag folgen der Chemiekonzern BASF und der Autobauer BMW. Im Ausland legen unter anderem am Dienstag der Elektronik-Anbieter Apple seine Geschäftszahlen vor und am Freitag der Lufthansa-Rivale IAG, zu dem die Fluggesellschaft British Airways gehört.