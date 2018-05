Dax-Ausblick: Der Dax muss weiter mit dem Handelskrieg-Szenario leben

In der kommenden Woche veröffentlichen eine ganze Reihe von Dax-Unternehmen ihre Quartalszahlen. Am Dienstag ist Eon an der Reihe. Am Mittwoch lassen sich Siemens und Deutsche Telekom und Henkel in die Bücher schauen. Am gleichen Tag plant Springer Nature sein 1,6 Milliarden Euro schweres Börsendebüt.