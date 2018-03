Covestro verdrängt ProSiebenSat.1 aus dem Dax

Mit seiner Aufnahme in den Dax hat Covestro am Dienstag bei den Anlegern punkten können. Die Aktien des Kunststoffherstellers, die bislang im MDax notiert sind, kletterten in der Spitze um 4,6 Prozent auf 92,34 Euro. Den Dax verlassen muss ProSiebenSat.1. Dessen Aktien notierten knapp im Minus. Covestro qualifiziert sich aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für den Dax, wie die Deutsche Börse am Montagabend mitteilte. "Das war überraschend", sagte ein Händler. Die Aufnahme von Covestro in den Dax sei eigentlich erst für September erwartet worden. Sie erfolgte nach der sogenannten Fast-Entry-Regel. Die Änderungen werden zum 19. März wirksam.