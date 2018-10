„Die deutsche Antwort auf die Insuretech-Welle“ Deutsche Familienversicherung will im November an die Börse gehen

Die Deutsche Familienversicherung aus Frankfurt am Main will im November an die Frankfurter Börse gehen. Das kündigte der Gründer und Vorstandsvorsitzende Stefan Knoll gegenüber der Wirtschaftswoche an. Durch den von der Bank Hauck & Aufhäuser begleiteten Börsengang will Knoll 100 Millionen Euro bei Aktionären einsammeln.