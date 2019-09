Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Hoffnung im Zollstreit beflügelt die Wall Street

Anlegern gefiel vor allem die Aussicht auf hochrangige Handelsgespräche zwischen den USA und China. Dies wecke Hoffnungen, dass eine Art Abkommen in Arbeit sein könnte, etwa zur vorübergehenden Aussetzung der Zölle, sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom beim Vermögensverwalter Spartan Capital Securities in New York. Nach Angaben des Handelsministeriums in Peking haben sich die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt auf weitere Handelsgespräche Anfang Oktober in Washington verständigt.