Handelskrieg: China und USA vereinbaren neue Handelsgespräche für Anfang Oktober

In ihrem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskrieg haben die USA und China neue Verhandlungen vereinbart. Wie chinesische Staatsmedien am Donnerstag berichteten, sind scheinbar für Anfang Oktober im Rahmen des regelmäßigen strategischen Wirtschafts- und Handelsdialogs direkte Gespräche beider Länder in Washington geplant. Auf der Arbeitsebene sollen Mitte September schon Gespräche aufgenommen werden, um Vorbereitungen für „bedeutende Fortschritte“ bei den Konsultationen zu treffen.