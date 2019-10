Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Neues Rekordhoch an den US-Börsen – Spotify-Aktie legt mehr als zehn Prozent zu

Spotify: Der weltweit populärste Streamingdienst erfreut sich bei den Musikfans zunehmender Beliebtheit und verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatz- und Gewinnsprung. Die Abonnentenzahlen stiegen kräftig, zudem gab es Kostensenkungen. Spotify übertraf damit die Markterwartungen zum Teil deutlich. Für das vierte Quartal stellte der Vorstand des schwedischen Konkurrenten von Apple-Music zudem weitere Zuwächse in Aussicht. Das kam bei den Anlegern am Montag gut an. Die Aktie legte um mehr als zehn Prozent zu.