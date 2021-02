Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Rekordjagd der Wall Street vorerst beendet – Anleger folgen den Käufen von Warren Buffett

Verizon und Chevron steigen an der Wall Street um rund drei Prozent. Der bekannte Investor Warren Buffett hat sich mit insgesamt fast 13 Milliarden Dollar an dem Telefonanbieter und dem Ölkonzern beteiligt. An Verizon hält Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway jetzt Anteile im Volumen von 8,6 Milliarden Dollar und an Chevron von 4,1 Milliarden Dollar. Die Anteile an Apple versilberte Buffett dagegen teilweise. Die Titel des iPhone-Anbieters büßten 1,7 Prozent ein.