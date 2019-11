Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Anleger halten sich vor Trump-Rede zurück – Nasdaq auf Rekordhoch

Im Rampenlicht stand außerdem Craft Brew. Großaktionär Anheuser-Busch will den Spezialisten für Craft-Bier für 16,50 Dollar je Aktie oder 321 Millionen Dollar übernehmen. „Kona“ von Craft Brew sei eine der sich am besten entwickelnden Biermarken in den USA, schrieb Analystin Vivien Azer vom Vermögensverwalter Cowen. Im Vergleich zu den jüngsten Übernahmen der Konkurrenz sei dieser Deal für Anheuser-Bush günstig. Die in Brüssel notierte Aktie des „Beck's"-Brauers stieg um 1,7 Prozent. Die Titel von Craft Brew legten knapp 122 Prozent auf 16,25 Dollar zu.