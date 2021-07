Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen setzen Rekordjagd fort – Virgin-Galactic-Aktien brechen um 14 Prozent ein

JP Morgan, Bank of America: Die Aktien der großen Banken stiegen angesichts der Erwartungen auf starke Gewinnberichte in dieser Woche. JP Morgan hat einen Wertzuwachs von 0,7 Prozent, während Goldman Sachs um 1,5 Prozent nach oben klettert. Die Aktien der Bank of America wurden um rund ein Prozent höher gehandelt. JP Morgan und Goldman Sachs eröffnen am Dienstag vor Handelseröffnung die Quartalssaison. Bank of America, Citigroup und Wells Fargo berichten am Mittwoch.