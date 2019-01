 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street eröffnet schwach

Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt zählte Activision Blizzard mit einem Kursminus von zwölf Prozent. Die Macher von "Call of Duty" und "Candy Crush" reichen ihre Computerspiel-Reihe "Destiny" an den Konkurrenten Bungie weiter. Dies könnte die Activision-Bilanz 2019 und 2020 beeinträchtigen, warnten die Analysten des Vermögensverwalters Cowen.