Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street setzt Rekordjagd fort – Dow Jones überspringt erstmals 29.000-Punkte-Marke

Bei den Eignern von Six Flags standen die Fahnen dagegen auf Halbmast. Die Aktien des Vergnügungspark-Betreibers stürzten um mehr als 15 Prozent ab und waren mit 37 Dollar so billig wie zuletzt vor fünfeinhalb Jahren. Wegen schwächelnder Besucherzahlen in den USA und Problemen mit Parks in China warnt das Unternehmen vor einem Rückgang des Quartalsumsatzes um acht bis zehn Millionen Dollar.