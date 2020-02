Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street steht vor dem größten Wochenverlust seit der Finanzkrise

In China hat die Epidemie zwar ihren Höhepunkt überschritten, in anderen Ländern steigt aber die Zahl der Neuinfektionen. Das schürt bei Investoren die Furcht vor einer Rezession. Die Zinsen für langfristige Papiere liegen inzwischen unter denen für Anleihen mit kürzeren Laufzeiten, was als Warnsignal für eine schrumpfende Wirtschaft gilt.