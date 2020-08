Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street weiter in Rekordlaune – Biotech-Aktie steigt um knapp 70 Prozent

Momenta: Anleger langen bei Aktien von Momenta zu, nachdem der US-Pharmariese Johnson & Johnson das Biotechunternehmen aus dem Bundesstaat Massachusetts für 6,5 Milliarden Dollar kaufen will. Die Papiere klettern an der Wall Street um knapp 69 Prozent auf 52,15 Dollar. J&J will 52,50 Dollar je Momenta-Aktie in bar zahlen.