Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Aktie von First Republic stürzt weiter ab – Wall Street eröffnet trotzdem teils positiv

Die Talfahrt bei den Aktien der US-Krisenbank First Republic geht weiter. Die Titel notieren in der ersten Handelsstunde mit einem Minus von fast 33 Prozent. Am Dienstag war die Aktie um 49 Prozent auf ein Rekordtief abgestürzt. Anlass waren schlechte Quartalszahlen gewesen, die die Bank aus San Francisco am Montag vorgelegt hatte.