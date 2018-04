Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Handelsstreit zwischen USA und China zieht Wall Street kräftig runter

New YorkDas war schon wieder mit der Erholung. Gestern hatten die Anleger noch ein Ausrufezeichen gesetzt, nach den schwachen Handelstagen rund um Ostern hatten sich die US-Börsen am Dienstag deutlich erholt. Doch am Mittwoch ist das Plus mit der ersten Handelsminute aufgefressen. Die sich gegenseitig mit Strafzöllen überziehenden Regierungen in Washington und Peking schüren Ängste vor einer Eskalation der protektionistischen Muskelspiele.