 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street startet mit deutlichen Verlusten ins neue Börsenjahr – Tesla-Aktien verlieren acht Prozent

New YorkAus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft ziehen sich Anleger am ersten Handelstag des neuen Jahres aus US-Aktien zurück. An der Wall Street gaben die New Yorker Leitindizes zur Eröffnung am Mittwoch deutlich nach. Der Dow Jones verlor 1,2 Prozent auf 23.041 Punkte, der S&P 500 1,3 Prozent auf 2474 Zähler und der Nasdaq-Index 1,6 Prozent auf 6527 Stellen.