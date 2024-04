Dow Jones, S&P, Nasdaq: Tech-Bilanzen treiben US-Börsen

Ein Inflationsmaß, das die Währungshüter besonders beachten, bilden die persönlichen Ausgaben der Konsumenten. Dieser sogenannte PCE-Index stieg im März auf Jahressicht um 2,7 Prozent an, nach 2,5 Prozent im Februar. Klammert man die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiekosten aus, ergibt sich der von der Fed ebenfalls genau beobachtete PCE-Kernindex - mit einer Jahresteuerungsrate von 2,8 Prozent im März. Experten hatten einen Rückgang auf 2,7 Prozent erwartet, nach 2,8 Prozent im Februar. Die Daten bestärkten die Händler an den Terminmärkten in der Annahme, dass eine erste Zinssenkung im September zu erwarten sei