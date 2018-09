Dow Jones, S&P, Nasdaq Vorsicht regiert US-Börsen – Anleger warten auf Fed

25. September 2018 , aktualisiert 25. September 2018, 23:08 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Am Tag vor der US-Zinsentscheidung bleiben Anleger an der Wall Street in Deckung. Die wichtigsten Kursbarometer pendeln um den Vortagesschluss.