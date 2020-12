Eine etwas andere Aktienanalyse Das ist die beste deutsche Aktie 2020 – und da ist noch mehr drin

Jetzt rufe ich Peter Conzatti an, lange Jahre Fondsmanager in Frankfurt, ein Top-Spezialist in Sachen kleinerer europäischer Aktien. „Kennen Sie Westwing“. Klar kennt er sie, und hat sie auch gekauft, im Frühjahr, für den damals von ihm gemanagten Fonds bei Lupus Alpha. „Ich habe sie damals zu 2,50 bis 4 Euro gekauft,“ sagt er, „das war ein No Brainer, Market Cap unter Cash.“ Ich übersetze: Man brauchte keine Intelligenz, um die Aktie zu kaufen, denn sie hatten schon damals mehr Geld in der Kasse, als alle Westwing-Aktien zusammen an der Börse wert waren.