Eine etwas andere Aktienanalyse Das ist die beste deutsche Aktie 2020 – und da ist noch mehr drin

Im Dax ist Lieferdienst Delivery Hero einsame Spitze: In zwölf Monaten (seit 27. Dezember 2019) plus 84 Prozent.

Im MDax gewinnt Shop Apotheke mit plus 210 Prozent. Biotech-Zulieferer Sartorius ist im TecDax unangefochten die Nummer eins: plus 79 Prozent in zwölf Monaten. Deutlich besser ist Modeversender Global Fashion Group, der Sieger im SDax: Plus 293 Prozent in zwölf Monaten.