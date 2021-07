Euro/Dollar Euro hält sich über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag trotz leichter Kursverluste über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1835 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1838 Dollar festgesetzt.