Euro/Dollar Euro-Kurs sinkt unter 1,17 US-Dollar

Der Eurokurs hat am Freitag in den ersten Handelsstunden deutlich nachgegeben. Im frühen Handel sank der Wert der Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,17 US-Dollar. Zuletzt wurde der Euro mit 1,1697 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,1752 Dollar festgesetzt.